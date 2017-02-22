Военные добили бюджет: в Саудовской Аравии начался мощный кризис

Власти Саудовской Аравии решили продать государственный пакет акций крупнейшей на Ближнем Востоке нефтяной корпорации Saudi Aramco. Такое решение было принято в связи с дефицитом бюджета в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Russia Today

Экономический кризис, с которым столкнулась Саудовская Аравия, эксперты называют крупнейшим в стране с 2010 года. Нынешний дефицит бюджета составляет 22% ВВП королевства. Продажа 49% акций Saudi Aramco – лишь одна из мер по борьбе с кризисом. На приватизации компании власти Саудовской Аравии смогут заработать приблизительно 2 триллиона долларов. Также в ближайшие три года государственный аппарат будет сокращен на 13-18%, а зарплата чиновников сократится на 25-30%. Экономические меры правительства позволят сэкономить до 30 миллиардов долларов. В статье отмечается, что единственная статья бюджета, которая не будет урезана, это военные расходы. В 2017 году власти королевства повысят траты на оборону на 8-10 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Общий военный бюджет страны на текущий год составит 93-95 миллиардов долларов. Большая часть этих денег пойдет на расширение морского флота (порядка 56%). Также около 8% планируется потратить на зарплаты американских тренеров для пехотинцев.

Эксперты предполагают, что власти страны стараются сохранить военную мощь, чтобы сохранить геополитический вес королевства в регионе, а также для подавления возможных массовых выступлений в связи с непопулярными экономическими мерами. По данным Saudi Press Agency, за 2017 год в Саудовской Аравии были казнены 47 человек по подозрению в неверности. Еще от 80 до 130 граждан обвиняют в критических высказываниях о политическом режиме в королевстве.