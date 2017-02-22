СМИ назвали имя нового главы «Ростелекома»

«Согласована директива на Осеевского, завершаются формальные процедуры», — сообщил источник.

Отмечается, что Осеевский отвечает в ВТБ за развитие малого и среднего бизнеса.

«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания с государственным участием. Предоставляет услуги телефонной связи, доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи. По данным компании, её услугами пользуются более 100 млн жителей России.