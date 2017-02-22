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СМИ назвали имя нового главы «Ростелекома»
Директива правительства России о назначении главой «Ростелекома» зампреда ВТБ Михаила Осеевского согласована, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате правительства.
«Согласована директива на Осеевского, завершаются формальные процедуры», — сообщил источник.
Отмечается, что Осеевский отвечает в ВТБ за развитие малого и среднего бизнеса.
«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания с государственным участием. Предоставляет услуги телефонной связи, доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи. По данным компании, её услугами пользуются более 100 млн жителей России.
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