Саудовская Аравия столкнулась с сильнейшим за семь лет кризисом

Саудовская Аравия переживает мощнейший с 2010 года экономический кризис по причине разгона военных расходов. В попытках залатать бюджетную дыру в $100 млрд королевство решилось на продажу госпакета крупнейшей на Ближнем Востоке нефтяной корпорации Saudi Aramco. Впрочем, частичные доходы от приватизации всё-таки пойдут на оборонку, в том числе, зарплату военным инструкторам из США. Граждане устраивают протесты против экономической политики, которые жестоко подавляются властями — с начала года казнены 47 человек. RT разбирался, как некогда богатейшая страна Персидского залива погрузилась в общественно-экономический кризис.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2017 году превысит $100 млрд и составит катастрофические для любой экономики 22% ВВП, подсчитали в Moody’s. Доходы от продажи энергоресурсов обеспечивают до 80% поступлений в казну королевства, расходы которой впервые с 2010 года превысили доходы. В 2016 году дефицит бюджета достиг отметки в $90 млрд или 18% ВВП.

Король и его экономические советники лишь в 2017 году решились на активную борьбу с кризисом. В первую очередь власти решились выставить на продажу 49% акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco на фондовой бирже в Нью-Йорке в середине этого года, сообщает The Wall Street Journal. Ожидается, что вырученные от приватизации средства пополнят Резервный фонд страны, который с 2014 по 2016 годы опустел на свыше чем $175 млрд. В январе 2017 года уровень валютных резервов составлял около $558 млрд, в то время как в 2014 году на балансе фонда находилось порядка $733 млрд.

В разговоре с корреспондентом RT американский бизнесмен и инвестор Эдвард Клинборд заявил, что ценные бумаги саудитов давно манят зарубежных инвесторов высокими доходами при отсутствии рисков. По подсчётам участника рынка, выставляя на продажу ценные бумаги одной из наиболее успешных нефтяных компаний мира, Эр-Рияд сможет заработать свыше $2 трлн.

Бизнесмен и независимый инвестор из ОАЭ Абдулла аль-Халид, значительная часть активов которого находится в Саудовской Аравии, в беседе с RT подтвердил ощутимое присутствие кризиса в стране:

«Только за последние полгода продуктовая корзина в Саудовской Аравии подорожала на 10%, в то время как реальные доходы населения сократились на треть».

Помимо размещения на бирже ценных бумаг, власти Саудовской Аравии решились на беспрецедентные в королевстве меры. Совет по экономическому развитию предложил сократить госаппарат на 13%—18% до 2020 года и урезать зарплату чиновникам на 25%—30%. По подсчётам экспертов, эти меры ежегодно сэкономят государству до $30 млрд.

Политика жёсткой экономии затронула и жизнь простых саудитов. В декабре 2016 года — впервые за всю историю существования страны — были повышены цены на бензин, коммунальные услуги и продукты. Средняя цена за литр бензина выросла с 0,6 саудовских реалов (16 центов США) до 0,8 саудовских реалов (21 цент США), стоимость кубометра воды взлетела почти на 30% и сейчас составляет 8 саудовских реалов ($2,3).

Миллиарды на оборону

В бюджете Саудовской Аравии на 2017 год предусмотрено сокращение всех статей расходов, кроме военных. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о намерении повысить военные расходы государства. Так, в 2017 году саудиты планируют потратить на оборону порядка $93—$95 млрд, что на $8—$10 млрд больше, чем в 2016 году. Значительная часть средств пойдёт на расширение морского флота (около 56% бюджета), закупку высокоточного оружия (23%), а также на оплату работы тренеров для пехотинцев из США (8%).

Возросшая военная мощь позволит королевской элите подавлять массовые проявления недовольства жителей. Согласно данным информагентства Saudi Press Agency, только с начала 2017 года по подозрению в неверности и пособничеству терроризму в стране казнили 47 человек. Сейчас, по оценкам независимых экспертов, под следствием находятся от 80 до 130 граждан, которые недовольны королевской властью и режимом в стране.

Рост оборонных расходов объясняется желанием саудитов сохранить свое геополитическое влияние в регионе, утверждают эксперты.

Доктор политических наук, заведующий кафедры мировой политики университета Абу-Даби (ОАЭ) пояснил RT:

«Иран после снятия санкционого режима начал активно сотрудничать с давними соратниками саудитов — Египтом и Ираком, а также проводить демпинг нефтяных цен через наращивание добычи сырья. Власти Саудовской Аравии хотят приструнить иранцев с помощью демонстрации своей военной мощи. Увеличение расходов на оборону также связано с неутихающими волнениями в Йемене, которые саудиты пытаются взять под контроль на протяжении последних полутора лет»

По словам Фадхил-аль-Катани, огромные долги вкупе с низкими ценами на нефть уже не позволяют саудовской элите оплачивать «клиентские» отношения с гражданским обществом, что в ближайшие пару лет может спровоцировать волнения, по масштабам сравнимые с Арабской весной 2011 года.