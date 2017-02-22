Песков прокомментировал возможное повышение налогов

"Нет, сейчас пока позиция не сформирована", - сказал Песков.

"Тем более, что идет экспертная проработка, сопоставляются разные точки зрения, просчитываются разные варианты", - продолжил представитель Кремля.

"После того, как эксперты свою часть работы завершат, тогда и будет формироваться позиция", - заключил Песков.

В Послании Федеральному собранию президент предложил в течение года всесторонне рассмотреть идеи по настройке налоговой системы. В 2018 году нужно принять поправки в законодательство, а с 2019 года ввести их в действие.