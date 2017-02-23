Минимальный набор продуктов питания в РФ подорожал до 3726 рублей

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фруктов.

Стоимость условного минимального набора в Москве составила 4505 рублей и за месяц выросла на 1,2 процента, в Санкт-Петербурге - 4484 рубля - рост на 0,7 процента.

Самый дорогой продуктовый набор на Чукотке - свыше 8431 рублей. Самый бюджетный - в Курской области - 3069 рублей.

В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 0,6 процента.