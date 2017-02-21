Радужные перспективы: ценам на нефть предрекли стремительный взлет

Цены на нефть марки Brent к концу 2017 года вырастут до 70 долларов за баррель. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на аналитиков Citibank.

В прогнозе отмечается, что в краткосрочной перспективе цены на нефть останутся в диапазоне 53-58 долларов за баррель.

«Цены не нефть вряд ли уйдут от текущего уровня в $53–58 в краткосрочной перспективе, так как рекордные ставки инвесторов на рост цен на нефть, скорее всего, будут ограничивать цены до появления более ощутимых факторов укрепления рынка», - говорится в сообщении банка.

30 ноября 2016 года в Вене на саммите Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) было принято решение сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. На переговорах были определены квоты для разных стран, в том числе и не входящих в картель.

В январе 2017 года Россия сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей нефти в сутки. По договору с ОПЕК, России предстоит сократить уровень добычи до 300 тысяч баррелей в сутки.