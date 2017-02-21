Сбербанк рискует потерять монополию на военные пенсии, пишут СМИ

Крупнейшие банки предложили правительству РФ расширить перечень агентов по осуществлению выплат пенсий силовикам, теперь Сбербанк может потерять монополию на выплату военных пенсий, законодательно установленную почти 25 лет назад, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Белом доме и в одном из ведомств экономического блока.

Отмечается, что по неофициальной информации, силовиков в РФ насчитывается 2-3 миллиона человек, из которых 700 тысяч также получают гражданскую пенсию, однако точных данных об их количестве нет, поскольку эта информация относится к категории гостайны. Минфин поддержал идею банков и предложил отбирать кредитные организации по тому же принципу, что и при размещении в депозиты средств федерального бюджета. Ключевым критерием является нахождение под прямым или косвенным контролем государства или ЦБ РФ

ВТБ и Собеседник рассказал газете, что письмо, направленное в конце 2016 года в правительство, подписали Газпромбанк Россельхозбанк . Другой собеседник уточнил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 декабря поручил Минфину и профильным ведомствам изучить обращение. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов согласился, что изменения целесообразны, сообщает газета со ссылкой на источники.

Представитель Минфина подтвердил газете, что "тема обсуждается". В РСХБ пояснили, что роль агента по выплате пенсий военным "позволит привлечь на обслуживание дополнительный клиентский сегмент". Член правления ВТБ Владимир Верхошинский заявил газете, что "банковские услуги сегодня должны предоставляться на условиях честной конкуренции".

Газета отмечает, что сейчас выплаты производятся пенсионными органами через филиалы Сбербанка путем зачисления перечисленных сумм на вклады либо переводом через почтовые отделения по месту жительства пенсионеров в пределах РФ. Кроме военнослужащих к этой категории пенсионеров относятся пожарные, наркополицейские, сотрудники ФСИН , таможни, полиции, ФСБ ФСО , Нацгвардии, Генпрокуратуры , следственных органов, а также члены их семей.

Собеседник пояснил газете, что закон предусматривает выплату военных пенсий в ином порядке по решению соответствующего федерального органа, согласованному с Минфином, по его словам, надо уточнить только порядок отбора банков.