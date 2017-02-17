Рубль упал на фоне заявлений главы МЭР

В пятницу, 17 февраля, падение российской валюты усилилось после заявления министра экономического развития Максима Орешкина , сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству эксперты, курс доллара и евро вырос буквально за 20 минут. Доллар подорожал до 58,16, что на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом прибавил 47,75 копейки до 61,9175 рубля.

Ранее Орешкин заявил, что укрепление российской валюты носит краткосрочный характер. Он отметил, что это никак не связано с фундаментальными факторами. По его словам, в ближайшее время ожидается ослабление рубля и затем его стабилизация.