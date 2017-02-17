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Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

Сбербанк снизил ставку по ипотеке
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Ставка по ипотеке в Сбербанке снижена на 1 процентный пункт, до 10,9%, сообщает ТАСС.
"На заседании комитета по процентным ставкам мы приняли решение снизить базовую ставку на 1 процентный пункт", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Ставка в 10,9% устанавливается при приобретении жилья у застройщиков. Ставка по ипотеке на вторичном рынке составит 10,75-12,25%.
15 февраля Сбербанк снизил ставки по вкладам на 0,05-0,7 процентного пункта на фоне общей тенденции по снижению ставок на рынке.
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