Sberbank CIB нашел причину укрепления рубля

Российская валюта серьезно укрепилась в последние дни из-за выкупа «Роснефтью» акций «Башнефти» у миноритариев. Об этом пишут аналитики инвестбанка Sberbank CIB в своем обзоре, поступившем в «Ленту.ру». В рамках выставленной инвесторам оферты «Роснефть» должна расплатиться с ними до 16 февраля.

На выкуп акций может потребоваться до 64 миллиардов рублей, если офертой воспользуются все миноритарии кроме Башкирии. Всего к выкупу может быть предъявлено 85 процентов акций компании, которые сейчас принадлежат миноритариям.

При этом аналитики Sberbank CIB отмечают, что курс российской валюты снизился после заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин может обсудить с правительством вопрос укрепления рубля.

Ранее 16 февраля «Ведомости» сообщили, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации . Скорее всего, за укреплением рубля стоит одна из крупных госкомпаний, полагают эксперты.

Днем ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года. Затем он вновь начал расти.