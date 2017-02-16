Райффайзенбанк предрек падение рубля на 11 процентов

Аналитики российского офиса Райффайзенбанка считают, что при цене на нефть марки Brent в 55 долларов за баррель равновесный курс рубля составляет 63,5 рубля за доллар. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на обзор банка. Таким образом, потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11 процентов.

Данный потенциал может реализоваться в течение шести месяцев, что делает более привлекательным покупку долларов, чем получение рублевой ставки (10 процентов).

Экономисты считают, что объем покупок валюты Минфином может составить $6 млрд в квартал. Валютные операции Минфина вместе с погашением обязательств российских банков перед нерезидентами приведут к снижению валютной ликвидности на локальном рынке, что в свою очередь поспособствует ослаблению рубля.