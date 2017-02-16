Укрепление рубля признали ударом по экономике России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что укрепление российской валюты – это удар по отечественной экономике. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики», — сказал Ткачев. «Доллар — 57 — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — сказал Ткачев.

По его словам, из-за роста российской валюты, внутренние цены на зерно значительно падают.

«Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил министр.

Ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.