Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике России

Рост курса рубля по отношению к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики», — сказал Ткачев. «Доллар — 57 [рублей] — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — добавил он.

По словам министра, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. «Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил Ткачев.

Курс доллара на Московской бирже на 12:00 мск упал до 57,16 рубля. Официальный курс американской валюты по отношению к рублю, установленный Банком России, на 16 февраля составил 56,77 рубля.

Ранее 16 февраля «Ведомости» сообщили, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации.

Днем ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.

В начале месяца гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен.