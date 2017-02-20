Нефть марки Brent подешевела до $55,80 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 6:48 по московскому времени упала на 0,018% — до $55,80 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,074% — до $53,82 за баррель.

Напомним, по мнению аналитиков Fitch, соглашение ОПЕК и стран вне картеля будет в итоге выполнено примерно на 70%, хотя сейчас оно помогло уменьшить волатильность нефтяных цен, стабилизировавшихся у отметки в $55 за баррель. По мнению специалистов рейтингового агентства, рост производства в странах ОПЕК, не вошедших в соглашение, а также сланцевой нефти в США может оказать влияние на цены.

О влиянии сокращения нефтедобычи на цены на сырье читайте в материале «Ъ» «Fitch оценило соглашение с ОПЕК».