В России могут повысить НДС

Экономический блок правительства предложил снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС, сообщают "Ведомости".

Основной вариант - снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21%. Рассматриваются и другие доли - 20/22, 21/22, 22/22, однако любой из перечисленных вариантов приведет к выпадению от 180 до 682 млрд руб. доходов, подсчитали эксперты.

Данная мера, по мнению Минэкономразвития, позволит обелить серый сектор за счет снижения страхового взноса и поддержать экспортеров.

По данным издания, глава МЭР Максим Орешкин предложил вице-премьеру Игорю Шувалову несколько мер для перезапуска экономического роста: маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, предложения по НДФЛ.