ЦБ планирует в 2018 г выпустить пластиковую купюру в 100 руб, посвященную ЧМ по футболу

Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский

"То, что памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, это стопроцентно... Я надеюсь, что мы ее выпустим в I квартале следующего года", - сказал он журналистам.

Осенью 2016 года Лунтовский сообщал, что Банк России в перспективе может заменить бумажные купюры некоторых номиналов пластиковыми, начав с выпуска сторублевой банкноты в честь проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.