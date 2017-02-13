Россельхознадзор ввел новые требования к мясу из Белоруссии

Новые требования к продукции из Белоруссии введены из-за африканской чумы свиней, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано . Об этом сообщает RNS.

Напомним, ранее, 3 февраля, сообщалось о введении Россельхознадзором запретом на поставки говядины из Минской области с 6 февраля. Причиной называлась поставка в Россию из Белоруссии санкционной украинской и европейской продукции.

Позже в ведомстве заявили, что у Россельхознадзора есть основания, чтобы ввести ограничения на поставки говядины со всей территории Белоруссии. Это объяснялось тем, что в стране недостаточны меры по контролю за безопасностью мяса.