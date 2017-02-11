МВФ назвал условие предоставления Украине нового транша

Украинские СМИ сообщают о том, что Киев и Международный валютный фонд (МВФ) достигли согласия по новой редакции меморандума о сотрудничестве для выделения стране транша кредита в размере $1 млрд.

Одним из основных условий выплаты кредита стало увеличение пенсионного стажа до 35 лет, сообщает ТАСС

Именно этот пункт ранее тормозил процедуру подготовки документа. Пенсионный возраст на Украине поднимать не будут, при этом, впрочем, не исключено, что пенсионный стаж может увеличиться до 35 лет. Законодательную базу для реформы должны утвердить до конца апреля.

Пенсионная реформа также предполагает отмену солидарной пенсионной системы и всех специальных пенсий, а в дальнейшем включение бюджета Пенсионного фонда в государственный бюджет.

Помимо пенсионной реформы, меморандум о сотрудничестве предполагает ужесточение системы налогообложения с 1 января 2018 года, отмена моратория на продажу земли до 1 апреля, отмена системы рассрочки платежей населения за ЖКУ.