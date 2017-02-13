Россияне возмутились минимальными зарплатами в странах ЕС

Данные о размерах минимальных месячных зарплат в 22 странах ЕС , которые опубликовала статистическая служба Евросоюза Eurostat, возмутили российских пользователей Twitter

Россияне отметили, что самые минимальные зарплаты европейцев, значительно превышают их доходы.

«Самая нищая страна ЕС — Болгария. Зарплата 235 евро. Россиюшка — 120 евро (7500 рублей), на руки меньше пяти тысяч. И то, если заплатят», — написал один из пользователей Эльшад Бабаев.

«Зато у нас максимальные - выше!» - отметил Voldemar