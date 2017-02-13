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Россияне возмутились минимальными зарплатами в странах ЕС
Данные о размерах минимальных месячных зарплат в 22 странах ЕС, которые опубликовала статистическая служба Евросоюза Eurostat, возмутили российских пользователей Twitter.
Россияне отметили, что самые минимальные зарплаты европейцев, значительно превышают их доходы.
«Самая нищая страна ЕС — Болгария. Зарплата 235 евро. Россиюшка — 120 евро (7500 рублей), на руки меньше пяти тысяч. И то, если заплатят», — написал один из пользователей Эльшад Бабаев.
«Зато у нас максимальные - выше!» - отметил Voldemar.
Пользователь с ником Bezvestnik, отметил, что в России существует «белая» и «серая» зарплаты, поэтому реальные доходы россиян куда выше. «В России официальная зарплата и реальная зарплата две большие разницы. Не понимаю, что с минимальной так носится», — удивился Bezvestnik.
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