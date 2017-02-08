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Минпромторг опубликовал список товаров по продкартам
Министерство промышленности и торговли России опубликовало список продуктов, которые можно будет приобрести по продовольственным картам, предназначенным малоимущим. Система адресной продовольственной помощи позволит покупать практически любые отечественные продукты, кроме водки и сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих вредных продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России», - заявили в ведомстве.
В список вошли мука, макаронные изделия, крупы, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, бахчевые, соль, сахар, яйца, мясо, рыба, мясопродукты, растительное масло, молочные продукты и питьевая вода. Кроме того, по карте можно будет приобрести саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
Как отметили в Минпромторге, система будет разработана на основе банковских карт «Мир». По словам представителя министерства, в карту будет встроена функция автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретает держатель карты. В случае если владелец карты попытается купить «вредные» продукты, система не пропустит покупку. По заявлению главы ведомства Дениса Мантурова, система может заработать уже в этом году. Затраты на продовольственную помощь малообеспеченному населению, по оценкам различных ведомств, составят от 15 миллиардов до 240 миллиардов рублей.
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