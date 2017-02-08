Минпромторг опубликовал список товаров по продкартам

«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих вредных продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России », - заявили в ведомстве.

В список вошли мука, макаронные изделия, крупы, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, бахчевые, соль, сахар, яйца, мясо, рыба, мясопродукты, растительное масло, молочные продукты и питьевая вода. Кроме того, по карте можно будет приобрести саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.