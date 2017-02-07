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Россиянам дадут баллы для обмена на продукты

Россиянам дадут баллы для обмена на продукты
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сейчас его ведомство вместе с Минфином дорабатывает программу продовольственной помощи россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Министр отметил, что рассчитывает на запуск этой программы в 2017 году. По его словам, она окажет поддержку людям, которые не могут позволить себе покупку «определенного набора продуктов», в который, в частности, входят свежее охлажденное мясо, свежая охлажденная рыба и свежие овощи.
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