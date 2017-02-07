Россиянам дадут баллы для обмена на продукты

Министр отметил, что рассчитывает на запуск этой программы в 2017 году. По его словам, она окажет поддержку людям, которые не могут позволить себе покупку «определенного набора продуктов», в который, в частности, входят свежее охлажденное мясо, свежая охлажденная рыба и свежие овощи.