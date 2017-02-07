Миллионер хочет построить на островах Кирибати «альтернативную Россию»

Правительству тихоокеанской Республики Кирибати от российского миллионера поступил инвестиционный план, согласно которому на арендованных островах он предлагает построить "альтернативную Россию".

По его замыслу, здесь могла бы зародиться новая "империя Романовых".

Предприниматель заинтересован в островах Молден, Старбак и Миллениум, где хотел бы возвести необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма. Он говорит, что Кирибати привлекла его прекрасным климатом, большими необитаемыми островами и немногочисленным населением, которое получит выгоду от этого проекта.

По задумке миллионера и его жены, уже через 10–15 лет на островах появится новое государство, пишет сайт "Комсомольская правда".

Пока ответа россиянину власти республики не дали. Известно, однако, что это уже не первая его попытка построить новую империю. Ранее он пробовал реализовать подобный проект на островах Кука и в Черногории.