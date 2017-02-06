Минфин займет у населения 30 млрд рублей " в целях воспитания"

министерстве финансов России подтвердили намерение выпустить долговые бумаги для населения. Однако в ведомстве подчеркнули, что конкурировать с банковскими вкладами гособлигации не смогут. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Информация о планах выпуска гособлигаций содержится в опубликованных минфином «Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы». Предполагается, что объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) будет на уровне 20-30 миллиардов рублей. В публикации отмечается, что размещение гособлигаций изначально должно было состояться в конце 2016 года, однако тогда эту идею отложили, так как, по словам главы минфина Антона Силуанова, «ведомству не удалось договориться о приемлемых условиях размещения с банками».

Также в документе ведомства отмечается, что в ближайшие три года объем заимствований планируется увеличивать на 1,05 триллиона рублей в год, что более чем в три раза превышает средний ежегодный объем чистых внутренних заимствований за последние шесть лет. К концу 2019 года госдолг России увеличится с 11,1 триллионов рублей до 15,1 триллионов рублей – то есть 15,7% ВВП. Эксперты отмечают, что по мировым меркам это низкий показатель. К концу 2019 года доля государственных заимствований увеличится с 20% в 2016 году до 91% в 2019 году. Подобные меры объясняются необходимостью покрывать дефицит федерального бюджета и повышать финансовую грамотность населения. Также долговые гособлигации будут стимулировать российских граждан к средне-и долгосрочным сбережениям.

В публикации отмечается, что главной отличительной чертой облигаций для населения от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юридическим лицам.