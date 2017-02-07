Продукты в Крыму оказались вдвое дешевле московских

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что потребительская корзина в Крыму и Севастополе стоит вдвое дешевле, чем в Москве. Об этом сообщает RNS

Мантуров уточнил, что это данные по состоянию на декабрь 2016 года.

Также министр заявил о необходимости развивать малые форматы торговли на полуострове. «Мы считаем, что лучше как раз малый бизнес там развивать», - сказал он.

Потребительская корзина представляет собой примерный расчетный ассортимент товаров, характеризующий уровень и структуру месячного или годового потребления человека. Этот показатель в России используется для расчета прожиточного минимума, а также для сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах. В российскую потребительскую корзину входят хлеб, макароны, мука, крупы, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, мясо, рыба, яйца и растительное масло.