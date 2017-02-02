Наступил самый выгодный момент для покупки долларов

Банк России понизил курс американской валюты на 3 февраля до 59,98 рублей. Эксперты заявляют, что ближайшие дни будут лучшим моментом для россиян, чтобы купить доллар для долгосрочных сбережений. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

«На валютном рынке сейчас можно наблюдать по-своему уникальную ситуацию: рубль укрепляется к доллару, как будто не обращая внимания на риторику министерства финансов о том, что рубль переоценен и его девальвация на 10% была бы очень уместной», - заявил аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

Как отметил Антонов, от этих вложений можно получить неплохую выгоду в перспективе. Отмечается, что рубль укрепляется в связи с высокими ценами на нефть, которые держатся на отметке выше 55 долларов за баррель. Кроме того, на стороне рубля играет потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном с приходом в Белый дом новой администрации Дональда Трампа

Однако, по мнению экспертов, есть факторы, которые говорят о приближающемся окончании периода укрепления российской валюты. По версии финансистов, об этом говорит рекордная ставка международных спекулянтов на продолжение тренда укрепления российского рубля. Как отмечают специалисты, экстремально высокие значение в позиционировании спекулянтов устанавливаются в конце трендов.