Россиян начнут штрафовать за хамон и пармезан

Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещен на официальном портале правовой информации.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», — говорится в тексте законопроекта.

Сейчас существует ответственность только за "незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством". Размер штрафа по этому пункту меньше: от 1500 до 2000 рублей для граждан и от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц. Также допускается конфискация.