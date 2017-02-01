ЦБ РФ утвердил символы новых банкнот

Совет директоров Банка России по итогам общероссийского конкурса утвердил оформление банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает регулятор

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - указано в сообщении.

Фото: ЦБ

Конкурс по выбору символов для новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. Были выдвинуты более 5000 номинантов. В лонг-лист вошли 76 символов из 49 российских регионов. Из него были выбраны 10 финалистов. Всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, были выбраны символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса объявили 7 октября 2016 года.