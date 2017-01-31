Текущий курс рубля объявлен невозможным

Аналитики Минфина считают, что текущий курс рубля противоречит бюджетному правилу, поэтому государству следует девальвировать национальную валюту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант»

"Бюджетное правило" предполагает в различных вариантах конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов федерального бюджета в зависимости от цены нефти.

Расчеты Минфина предполагают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше. При управляемой девальвации рубля, формально не затрагивающей режим свободного плавания, бюджет полностью балансируется (нулевой дефицит) при цене нефти порядка $61 за баррель, отказ от использования суверенных фондов возможен в 2017 году при цене нефти около $61 за баррель. Без бюджетного правила суверенные фонды будут пополняться при цене нефти выше примерно $62 за баррель, с применением правила — при цене выше $53. Разница в расчетах определяется, видимо, расчетными изменениями заимствований на внутреннем рынке. В последнем случае, при цене нефти выше $53, нефтяные допдоходы в «фонде-буфере» при курсе около 64 руб./$ превысят расчетные траты суверенных фондов в 2017 году в 1,8 трлн руб.

Исходя из расчетов Минфина, при нефти по $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$ (дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, траты резервных фондов — 1,8 трлн руб.). При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд руб. (что предполагает неиспользование ФНБ в 2017 году). При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.

Нынешний курс рубля (порядка 60 руб. за доллар), считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около $75-80 при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн руб.