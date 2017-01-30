Россия одержала первую победу в ВТО

Министр напомнила, что в практике ВТО не было ни одного спора, в котором была бы полностью поддержана позиция ответчика. Она подчеркнула, что из 30 претензий, предъявленных Евросоюзом, 21 признали несостоятельной, а остальные «требуют повторного анализа данных, например, дополнительного обоснования базы для расчетов демпинговой маржи».

По данным «РГ», Россия все же намерена подать апелляцию на решение ВТО, так как выводы доклада третейской группы поддерживают претензии ЕС. ЕЭК будет участвовать в обжаловании на экспертном уровне.

Ранее сообщалось, что арбитражная панель ВТО сочла незаконными антидемпинговые пошлины России на легкие коммерческие автомобили из ЕС. В ВТО установили, что РФ не выполнила ряд требований организации, введя в 2013 году антидемпинговые пошлины, размер которых составлял от 23 до 30 процентов. По мнению ВТО, это повлияло на экспорт итальянских и немецких машин.