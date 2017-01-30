Доллар готов упасть ниже 40 рублей, но этому могут помешать

На этой неделе на мировом финансовом рынке произойдут сразу несколько важных событий, которые могут отразиться на дальнейшем курсе валют и вызвать резкое падение доллара, заявил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Первым важным событием является заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Соединенных Штатов, где вероятно будут приняты и обнародованы некоторые ключевые решения.

Вторым событием станет заседание Банка Англии, который вынужден придерживаться сверхмягкой монетарной политики при резком повышении инфляции и ускорении экономического роста, что вызвано девальвацией британского фунта.

На этой неделе также состоится заседание ЦБ РФ , в ходе которого может быть снижена процентная ставка для поддержания экономического роста и потребительской активности.

На рост или падение рубля окажут непосредственное влияние решения ФРС и ЦБ РФ.

«Прошедшая неделя внесла на внутренний валютный рынок свои коррективы, которые могут радикально повлиять на динамику отечественной валюты - это решения Минфина РФ и возможная отмена санкций со стороны США», - отметил Богданов.

С 4 февраля ЦБ РФ от имени Минфина будет покупать или продавать валюту. «Объем операций, т.е. покупки валюты Минфином при росте цен на нефть будет увеличиваться. Пока он небольшой, исходя из текущих цен на нефть, может составить около 1,3 млрд в месяц, но если цена, допустим, уйдет к 100 долларам за баррель, то объем вырастает в 5-6 раз, а это уже существенно», - сказал Богданов, добавив, что в таком случае рублю будет очень сложно укрепиться ниже 40 к доллару.

Возможная отмена санкций со стороны США привлечет инвестиции в российские активы, а соответственно и спрос на рубль. Поэтому в такой обстановке рубль имеет шансы на продолжение роста к доллару.