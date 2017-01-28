Forbes: поразительные перспективы российской экономики расстроят русофобов

России удалось успешно преодолеть последствия санкций, а наступивший год обещает стать крайне удачным для местного фондового рынка, считает обозреватель журнала Forbes Кеннет Рапоза

В качестве подтверждения своей точки зрения журналист приводит слова эксперта крупнейшей американской инвестиционной компании BlackRock Герардо Родригеса.

"Когда мы рассматриваем Россию, нас отвлекает геополитика. Но если не обращать внимания на весь тот негатив, что звучит в адрес Москвы, с экономической точки зрения все просто поразительно", — ответил он журналисту.

В пользу России также говорит свежая экономическая статистика. Так, отечественный индекс ценных бумаг малой капитализации RSXJ в январе со значительным отрывом опередил своих конкурентов из развивающихся стран, а американская аналитическая компания EPFR Global зарегистрировала рекордный объем вложений в российские активы.

Обращая внимание на эти факты, Рапоза делает следующий вывод: "Постоянные разговоры политиков о том, что Россия — плохой парень, больше не мешают инвесторам".

Позитивным сигналом, по мнению обозревателя, также является рост промышленного производства на 3,2% в декабре 2016 года. При этом автор статьи отмечает, что ВВП страны все еще демонстрирует отрицательные показатели, а слабый внутренний спрос тормозит процесс восстановления экономики.

Тем не менее Рапоза считает, что наступивший год принесет "всестороннее оздоровление". "Извините, ненавистники, но России удалось пережить санкции. Ей удалось пережить нефть за 35$. Ей удалось пережить два года экономического спада", — пишет он.