Дворкович заявил об отсутствии планов ограничить расчеты наличными при покупках

"Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет", - сказал он.

Дворкович добавил, что есть общемировой тренд увеличения доли безналичного оборота при расчетах, но, по мнению вице-премьера, это должно "происходить естественным образом, без искусственных решений".

Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами в России, что, по его мнению, позволило бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной.