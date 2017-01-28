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Дворкович заявил об отсутствии планов ограничить расчеты наличными при покупках
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что правительство России не планирует вводить ограничения на наличные при покупках, передает РИА "Новости".
"Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет", - сказал он.
Дворкович добавил, что есть общемировой тренд увеличения доли безналичного оборота при расчетах, но, по мнению вице-премьера, это должно "происходить естественным образом, без искусственных решений".
Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами в России, что, по его мнению, позволило бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной.
Он высказывался за то, чтобы ограничение наличных расчетов начинать постепенно, с расчетов за крупные покупки. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин поддержал идею коллеги по правительству.
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