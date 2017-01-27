Дачи, бани и заборы могут обложить тройным налогом

Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков рассказал, что местные власти готовят поправки в федеральный закон, которые увеличат земельный налог на участки с незарегистрированными строениями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

По словам Лаврякова, если поправки будут приняты, налог повысят в три раза. Документ, который готовят чиновники, также расширяет категории участков, которые подпадут под действие закона: если раньше он распространялся только на земли под индивидуальное жилищное строительство, то теперь он коснется дачных и садовых участков.