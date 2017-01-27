Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Дачи, бани и заборы могут обложить тройным налогом
Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков рассказал, что местные власти готовят поправки в федеральный закон, которые увеличат земельный налог на участки с незарегистрированными строениями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
По словам Лаврякова, если поправки будут приняты, налог повысят в три раза. Документ, который готовят чиновники, также расширяет категории участков, которые подпадут под действие закона: если раньше он распространялся только на земли под индивидуальное жилищное строительство, то теперь он коснется дачных и садовых участков.
Ранее глава БТИ Московской области Владислав Мурашов заявил, что больше всего неоформленных объектов капитального строительства было выявлено в Солнечногорском, Раменском и Чеховском районах. Незарегистрированные объекты, к которым относятся дома, коттеджи и бани, выявляют с помощью аэрофотосъемки. Затем их владельцам вручают уведомления о необходимости оформить недвижимость.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Царьград ТВ
-
Ведомости
-
RT на русском