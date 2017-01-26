Работу Госдумы оценили в 10 млрд рублей

Российский бюджет выделит 10,097 миллиардов рублей на работу Государственной думы в 2017 году. Такие данные следуют из проекта сметы нижней палаты парламента. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Сообщается, что на обеспечение работы депутатов Госдумы и их помощников предусмотрено 4 миллиарда 846 миллионов рублей. На обеспечение деятельности парламента будет выделено 5 миллиардов 82 миллиона рублей. На выплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций, согласно проекту сметы, будет выделено 80,1 миллионов рублей. Кроме того, проект предусматривает выплату заработных плат федеральным гражданским служащим Аппарата Госдумы.

Проект был одобрен думским комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту. Он позволит сохранить уровень оплаты труда за прошедший год для гражданских служащих парламента, отмечается в материале.