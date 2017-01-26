Россиянам напомнили, сколько стоили смартфоны 10 лет назад

Глава проекта Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин опубликовал рекламный буклет с фотографиями и ценами на мобильные телефоны на ноябрь 2005 года. С помощью таблицы можно узнать, сколько 11 лет назад стоили сотовые телефоны, а также посчитать, в какую цену обходились гаджеты в долларах. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Рябинина в Facebook.

Согласно буклету, самый дешевый телефон из упомянутых – Nokia 7260 - в рекламном проспекте стоил 6990. По курсу на конец ноября 2005 года (28,72 рублей за доллар США), сумма составляла порядка 243 долларов. Средняя стоимость за гаджет Nokia 6630 составляла 11690 рублей, то есть порядка 407 долларов. Модель Nokia 6280 с камерой и поддержкой 3G обходилась покупателям в сумму 17999 рублей, или 626 долларов. Самые же дорогие модели – Nokia 8800 и 8800 Black – продавались по ценам 42889 и 59999, что соответствовало 1493 и 2089 долларам соответственно. На сегодняшний день бюджетные модели Android 2016-2017 годов выпуска можно приобрести за 5-10 тысяч рублей, то есть за 80-100 долларов.