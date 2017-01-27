Экономисты пообещали падение рубля на 5–7%

Аналитики нескольких крупных банков заявили РБК , что покупки валюты Минфином могут привести к ослаблению рубля на 5–7 процентов. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По мнению старшего экономиста Danske Bank, рынок воспринимает действия Минфина как частичный отход от политики свободно плавающего курса.

Аналитики Sberbank CIB считают, что Центробанк , который выступит агентом в операциях Минфина по закупке валюты, может ежедневно скупать примерно 100 миллионов долларов. По прогнозу Райффайзенбанка , годовой объем покупки валюты составит 20–25 миллиардов долларов, что ослабит российскую валюту на 3–4 рубля (или 5–7 процентов). Такую же оценку приводят аналитики ING, исходя из стабильных цен на нефть.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что к лету курс доллара составит 60 рублей. По его мнению, закупки валюты «действительно будут несколько сдерживать укрепление рубля, но с точки зрения объема операций вряд ли можно говорить о каком-то радикальном влиянии».

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк прогнозирует, что летом доллар будет стоить 59–62 рубля, потому что «схема Минфина при текущих ценах на нефть будет приводить к пополнению резервов и может удержать рубль от дальнейшего укрепления».

По мнению экономиста финансовой группы БКС Владимира Тихомирова, операции Минфина не повлияют ни на укрепление, ни на ослабление рубля. Он считает, что истинная цель этих операций заключается в усилении бюджетной дисциплины и в помощи ЦБ по достижению цели по инфляции в 4 процента.