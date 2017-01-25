Названы три причины для беспокойства за рубль

Финансовый аналитики Сергей Суворов заявил «Российской газете» , что курс рубля пока продолжит укрепляться благодаря налоговому периоду и дорожающей нефти, однако уже существуют несколько причин для беспокойства за российскую валюту. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По мнению Суворова, рублю, в частности, угрожает возможность проведения валютных интервенций, потому что правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении отечественной валюты. Участники рынка предполагают, что интервенции составят до 100 миллионов долларов в день, отметил эксперт.

Второй угрозой для российской валюты он назвал число буровых установок в США, которое практически достигло многолетних максимумов, что оказывает негативное давление на нефть.

Третьим фактором, который может негативно повлиять на рубль, стали заявления президента США Дональда Трампа о планах отказаться от импорта нефти. Суворов пояснил, что рынок будет проявлять беспокойство в ожидании подтверждения слов Трампа, а это выразится в волатильности цен на нефть.

Во вторник, 24 января, курс рубля немного укрепился к доллару и евро. Официальный курс доллара на сегодня, 25 января, составляет 59,22 рубля, а евро - 63,62 рубля.