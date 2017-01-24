В России появился новый миллиардер

Bloomberg обнаружил в России нового миллиардера – это глава рыбодобывающего «Норебо холдинга» Витай Орлов. Его состояние оценивается в один миллиард долларов, сообщают Рамблер/новости.

Отмечается, что в рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes за 2016 год, фамилии Орлова не значится.

«Норебо холдинг», головная компания холдинга «Карат», производит 11% всей рыбной продукции в России. Санкции и контрсанкции пошли на пользу компании, так как вызвали всплеск потребления на внутреннем рынке, а ограничения Евросоюза и США не коснулись пищевой индустрии.

Ранее Орлов заявлял, что владеет 67% акций холдинга «Норебо». В июне 2016 года стало известно, что он выкупил 33% акций холдинга у шведа Магнуса Рота.