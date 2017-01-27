ФАС признала нарушение закона в контракте на 952 млн рублей на "Зенит-Арену"

Инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, передает корр. ТАСС из зала заседания.

"Квалифицировать действия как нарушение пунктов 1 и 5 статьи 24 (способ определения поставщика - прим. ТАСС), а также подпункта 9 пункта 1 статьи 103 Закона о контрактной системе (44 Федеральный Закон - прим. ТАСС). В виду того, что ранее комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, инспекция воздерживается от передачи вопроса рассмотрения должностному лицу о возбуждении дела об административном правонарушении, так как решение уже вынесено контролирующим органом", - сказал член инспекции.