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ФАС признала нарушение закона в контракте на 952 млн рублей на "Зенит-Арену"
Инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, передает корр. ТАСС из зала заседания.
"Квалифицировать действия как нарушение пунктов 1 и 5 статьи 24 (способ определения поставщика - прим. ТАСС), а также подпункта 9 пункта 1 статьи 103 Закона о контрактной системе (44 Федеральный Закон - прим. ТАСС). В виду того, что ранее комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, инспекция воздерживается от передачи вопроса рассмотрения должностному лицу о возбуждении дела об административном правонарушении, так как решение уже вынесено контролирующим органом", - сказал член инспекции.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.
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