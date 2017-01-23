Силуанов предложил ограничить расчеты наличными

Министр финансов Антон Силуанов предложил властям подумать об ограничении дорогих покупок за наличные. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Глава Минфина привел в пример Индию, где из-за отказа от крупных купюр начался коллапс наличного обращения. По мнению Силуанова, ограничение наличных расчетов поможет вывести покупки из тени и собрать больше налогов.

Министр труда Максим Топилин назвал предложение Силуанова «очень правильным», передает ТАСС . «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», - отметил чиновник.

О том, какой может стать планка для наличных расчетов, пока неизвестно. В «Единой России» , например, предложили установить планку в 500 тысяч рублей. С такой суммой согласились в Минфине, отметив, что привычка носить деньги на покупку квартиры или автомобиля с собой устарела.

Минфин предлагал ограничить наличные платежи еще в 2013 году. Ведомство тогда подготовило законопроект, который так и не был согласован. Тогда в правительстве сочли, что безналичные расчеты могут оказаться слишком дорогими для граждан. Кроме того, было непонятно, кто займется контролем за исполнением новой нормы.

Секрет Фирмы рассказал, почему государства во всем мире постепенно отказываются от бумажных денег и к каким неожиданным последствиям это приводит