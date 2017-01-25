«Почта России» поддержала российские интернет-магазины

«Почта России» ответила отказом на просьбу китайских интернет-магазинов предоставить им те же тарифы на доставку товара, какие используются для внутрироссийской онлайн-торговли. Решение является поддержкой отечественных продавцов, но может отразиться на стоимости пересылки для российских покупателей, сообщила газета «Известия».

«Нас очень просят, через самые высокие инстанции, чтобы мы дали домашние цены на кроссбордах. Мы этого не делаем в надежде, что российская электронная коммерция все же начнет развиваться. И что внутри страны будут покупать не меньше, а может, и больше, чем за границей», — рассказал замглавы «Почты России» Сергей Малышев.

В 2016 году «Почта России» презентовала российским интернет-магазинам услугу льготной доставки посылок в 70 с лишним городов страны. Если число посылок региональных торговцев достигает 200 в месяц, то отправка пакета весом до пяти килограмм оценивается в 99 рублей. Пересылка такого же по весу отправления из Китая самолетом обойдется примерно в 3600 рублей, а при отправке морем — примерно в 2900 рублей. Крупные магазины пользуются оптовыми скидками, но разница все равно остается.

По информации источников газеты, с просьбой о снижении тарифов обратились представители China Post.