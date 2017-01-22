Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию

Отмену запрета на поставки овощей из Турции необходимо обсуждать вместе с вопросом допуска российского мяса на турецкий рынок. Такую позицию высказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

«Вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции — молочной продукции, мяса птицы, говядины, баранины», — заявил глава Минсельхоза

При этом министр подчеркнул, что Москва будет исходить «из соображений национальной безопасности» при принятии решений по поводу действующего продовольственного эмбарго.

В октябре прошлого года Россия вывела из-под действия эмбарго часть турецкой плодоовощной продукции — свежие и сушеные апельсины и мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы. При этом сохранился запрет на ввоз кур и индеек, гвоздики, томатов, огурцов, лука, цветной капусты, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, жевательной резинки и соли.

В ноябре Минсельхоз сообщалось, что Минсельхоз предложил Минэкономразвития не разрешать ввоз турецких помидоров еще в течение двух-трех лет. Инициативу объясняли активным развитием отечественного тепличного хозяйства.

Москва ввела против Анкары ряд санкций, в том числе запретила ввоз некоторых видов товаров, после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, тогда ограничения стали постепенно снимать.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.

Секрет Фирмы рассказал, что будет делать правительство, когда деньги в Резервном фонде кончатся.