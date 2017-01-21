В Минфине выступили за ограничение расчета наличными

Минфин РФ снова продвигает идею ограничения расчетов наличными деньгами в России. Министр финансов Антон Силуанов считает, что это даст возможность собрать больше налогов и сделает экономику страны более прозрачной, передают Рамблер/новости со ссылкой на "РИА Новости"

«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами», -- заявил министр. Он отметил, что такой путь выбирают многие страны и привёл в пример Индию, где в рамках борьбы с теневой экономикой началась атака на расчеты наличными деньгами.

«Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», — сказал Силуанов.

В ноябре прошлого года в Индии были изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране. Для жителей страны это обернулось очередными проблемами. Люди по нескольку часов простаивали в очередях у банков и банкоматов, чтобы избавиться от старых банкнот и получить новые.

Обсуждение возможности ограничения сумм по наличным расчетам ЦБ и Минфин начали еще в 2012 году, в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Однако начавшийся спад в экономике, обвал рубля и снижение покупательной способности россиян отвлекли финансистов от этой темы. Теперь Минфин решил вернуться к этому вопросу.