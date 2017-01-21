Ограничение наличного расчета сделает экономику прозрачной, заявил Силуанов

Минфин РФ предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому (пути — ред.) — особенно посмотрите сейчас, в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной", — сказал Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия".

ЦБ и Минфин начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году, в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян. Теперь Минфин вновь возвращается к этому вопросу.

В Индии, которую привел в пример Силуанов, с 9 ноября 2016 года в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране.

В результате граждане были вынуждены простаивать по нескольку часов у банков и банкоматов, чтобы избавиться от старых банкнот и получить новые. Ситуацию усугубляет то, что для выдачи валюты в банкоматах и банках установлены лимиты, кроме того, новых купюр в общей стоимости меньше, чем было изъято — правительство рассчитывает, что благодаря этому индийцы будет активнее пользоваться безналичным расчетом.