Россия накопит $500 млрд за три года

Международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях. Такую оценку сделали для «Известий» в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). Возможное изъятие валюты Центробанком в резервы в связи с последним бюджетным решением правительства не окажет значимого влияния на этот процесс, уверены в ИНП РАН. С таким объемом Россия сможет выйти на пятое место в мире по золотовалютным резервам (ЗВР).

Банк России летом 2015 года поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до $500 млрд. Сейчас Центробанк располагает $385,4 млрд. Впрочем, падение цен на нефть и последовавшее за ним ослабление рубля вскоре вынудили регулятора отложить эту цель, и сегодня базовый сценарий ЦБ не предусматривает пополнение резервов до 2019 года включительно.

Однако отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Минфина не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о $0,5 трлн в резервах, считают эксперты.

— Манипуляции с суверенными фондами (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. — «Известия») на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд в год. В этом сценарии $500 млрд можно увидеть в 2019 году, — подсчитал замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

Он подчеркнул, что всё зависит от параметров курса, которые будут определены правительством и ЦБ в рамках предварительного бюджетного правила. Другими словами, чем сильнее будет укрепляться рубль, тем выгоднее будут становиться закупки в резервы.

Сейчас в сценариях ИНП РАН, рассчитанных до решения Минфина не тратить резервы, прогнозируется $417 млрд на конец 2017-го, $461 млрд в 2018-м и почти $484 млрд в 2019 году. Центробанк не публикует свой прогноз по объему резервов, но дает оценку динамики в зависимости от сценария. Если базовый сценарий не предполагал пополнения ЗВР, то оптимистичный исходит из закупок $35 млрд за трехлетку. Примечательно, что этот сценарий исходит из фактически сегодняшних цен на нефть — $55 за баррель.

Несколько ускорить достижение психологически значимой планки по международным резервам Центробанку может помочь Минфин. На прошлой неделе правительство приняло решение не расходовать средства Резервного фонда при росте цен на нефть. Предполагается, что дополнительная валютная выручка от нефти может быть закуплена Банком России в свои резервы. Однако какие это могут быть объемы, пока точно непонятно, и экспертные оценки здесь расходятся.

— Минфин вряд ли будет покупать больше $10–30 млрд в год при нефти дороже $55 за баррель, — предполагает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Пухов.

Он добавил, что в ЦБ вернутся также $8 млрд ранее выданных валютных кредитов банкам.

Сергей Пухов подчеркнул, что цель в $500 млрд не является для Банка России главной, поскольку сейчас для регулятора на первом месте — достижение таргета по инфляции в 4% и обеспечение плавающего курса рубля.

Максимальный объем закупок в резервы в этом году будет зависеть от дополнительных доходов, которые могут поступить в бюджет, если средняя цена Urals (основная экспортная марка российской нефти) в этом году будет выше официального прогноза $40 за баррель. По расчетам аналитиков Sberbank CIB, при средней цене барреля в $50 объем интервенций не превысит $16 млрд, а при $55 — $23 млрд.

Старший аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов в целом согласен с этим порядком цифр.

— Если «цена отсечения» составит, например, $50 за баррель, то ежегодные интервенции могут составить $25–35 млрд в год в зависимости от прогнозных показателей, — подсчитал эксперт. — Еще часть прироста международных резервов может происходить в виде увеличения золотого резерва — темпом $6–7 млрд в год. Итого возможен темп накопления $30–40 млрд в год начиная с 2018 года.

На начало 2014 года объем ЗВР России составлял $510 млрд, однако впоследствии резервы «похудели» на четверть из-за амортизации падения рубля, валютных кредитов банкам, валютной переоценки. При этом Центробанк неоднократно подчеркивал, что имеющегося объема резервов России достаточно по всем международным критериям. В частности, сейчас его хватает для того, чтобы 66 раз покрыть трехмесячный импорт всей страны или 138 раз заплатить по внешнему долгу.

В случае достижения планки в $0,5 трлн Россия выйдет на пятое место в мире по объему ЗВР после Китая ($3 трлн), Японии ($1,2 трлн), Швейцарии ($685 млрд) и Саудовской Аравии ($535 млрд), потеснив Тайвань ($435 млрд).