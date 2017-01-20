Российские регионы укрупнят

В распоряжение газеты «Известия» попал проект Минэкономразвития , в котором идет речь об укрупнении российских регионов. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Документ под названием «Стратегии пространственного развития страны до 2030 года» предлагает способы решения проблемы неравенства российских субъектов. Одной из основных идей является создание новых единиц экономико-территориального развития - макрорегионов.

Под созданием макрорегионов авторы имеют в виду формирование крупных пространственных структур, которые будут осуществлять «мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов, и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей». В проекте Минэкономразвития отмечается, что в приоритете сейчас - развитие геостратегически важных территорий, в частности, Дальнего Востока, Арктической зоны, Северного Кавказа, Калининграда и Крыма.

Эксперты, опрошенные «Известиями», назвали инициативу по изменению российской пространственной системы правильной, потому что сейчас она «неэффективна для бюджета, для здоровья, для оборонной безопасности и для реализации задач по добыче полезных ископаемых». Однако укрупнение регионов, по их мнению, нецелесообразно, потому что пока в стране не используется даже управленческий потенциал федеральных округов. «А зачем, не используя максимально широко управленческий потенциал федеральных округов в планировании развития, создавать еще какой-то дополнительный уровень, помимо федеральных округов?», - заявил газете гендиректор Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов.

Ранее стало известно, что в России стабильно сокращается общее число населенных пунктов. Так, с 1990 года число поселков городского типа уменьшилось более чем на тысячу, то есть почти вдвое. Количество сел уменьшается примерно на 20 тысяч в год в течение последних 10 лет, а в трети сел проживают менее десяти человек.