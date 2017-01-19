Альфа-банк предсказал рост курса доллара

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в 2017 году рубль ждет снижение по отношению к доллару, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РБК

По мнению Орловой, рубль опустится до уровня 60-65 рублей за доллар. Аналитик считает, что ожидания укрепления рубля на фоне избрания президентом США Дональда Трампа завышены и не учитывают фундаментальных проблем российской валюты (рост импорта и дефицит долларовой ликвидности). Счет текущих операций находится под давлением роста импорта: этот показатель ускорился с 5,6% в третьем квартале 2016-го до 8,5% в четвертом квартале, говорится в прогнозе. В Альфа-банке ожидают, что в 2017 году рост импорта может достичь 10%. Кроме того, к осени 2016 года обострился дефицит валютной ликвидности, что ограничивает возможность укрепления рубля.

Эксперт Альфа-банка отмечает, что негативно на курс рубля может повлиять решение увеличить расходы бюджета. «Потенциал укрепления рубля в основном зависит от способности правительства тщательно подготовить и провести реформы, что может стать приоритетом только после 2018 года», — считает эксперт. Пока реформы не будут проведены, рубль будет находиться под влиянием цены на нефть.

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