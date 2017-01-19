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Банки просят отменить перевод бюджетных выплат на карты "Мир"
Несколько крупных банков намерены просить Центробанк не вводить обязательный перевод всех бюджетных средств на карты платежной системы "Мир", утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в банковской отрасли.
По их данным, такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие финансовые учреждения из топ-10 крупнейших банков страны.
Согласно законопроекту "О национальной платежной системе", граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, только на карты "Мир". Требование вступает в силу с 1 января 2018 года.
Официально представители банков утверждают, что технически эти предписания выполнимы, и о письмах в ЦБ речи пока не идет. Однако близкие к участникам рынка источники указывают, что требование противоречит антимонопольному законодательству и в перспективе может "разрушить сложившуюся платежную инфраструктуру".
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