Силуанов назвал сроки обсуждения нового бюджетного правила в Госдуме

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин намерен обсудить в кабмине и представить в Госдуме новое бюджетное правило в первом полугодии 2017 года, отметив, что оно может вступить в силу в 2020 году, передает РИА "Новости".

"По нашим планам, мы хотели бы вопрос о конструкции бюджетных правил обсудить в правительстве в первом полугодии текущего года, и представить соответствующие законодательные соображения, предложения в Госдуму в весеннюю сессию 2017 года. ... При подготовке очередного бюджета на 2018-2020 годы мы будем в первую очередь обеспечивать те параметры на 2018-2019 годы, которые у нас заложены в законе о бюджете на 2017-2019 годы, а 2020 год уже должен формироваться с учетом новых подходов", — сказал он.

Силуанов отметил, что период с 2017 по 2019 годы будет так называемой подготовкой базы для того, чтобы бюджетное правило заработало.