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В Киеве анонсировали шоковую пенсионную реформу
Украинских пенсионеров ожидает шоковая пенсионная реформа. С таким заявлением выступил глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Вести».
«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий», — заявил Рева
Свое заявление министр сделал во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше. Украинский чиновник подчеркнул, что шок от пенсионной реформы может быть таким же, как и после повышения тарифов, однако назвал этот шаг «вынужденным и необходимым». Как говорится в публикации, согласно проекту реформы, на Украине будут отменены все надбавки, а также будет проведен пересмотр пенсий по инвалидности. Когда реформы будут проведены, уточняют журналисты издания, лишь 30% граждан смогут претендовать на получение пенсионных выплат. Законопроект может вступить в силу в июле 2017 года. МВФ ранее заявлял, что новый денежный транш в размере одного миллиарда долларов Украина сможет получить лишь в том случае, если выполнит ряд требований организации, среди которых есть и требование повышение пенсионного возраста, приватизация ряда предприятий, сокращение количества бюджетников и открытие земельного рынка.
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